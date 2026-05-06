Ci sono troppi voli passeggeri ubriachi la soluzione di O’Leary Ceo di Ryanair | niente alcol negli aeroporti al mattino

Il CEO di Ryanair ha proposto di vietare il consumo di alcol nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini, in risposta ai problemi di ubriachezza tra i passeggeri. La misura mira a ridurre episodi di comportamenti aggressivi e situazioni di disagio durante i voli mattutini. La proposta è stata annunciata in un momento in cui si registrano numerosi episodi di passeggeri ubriachi nelle aree aeroportuali.

Niente agli alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. L’idea è lanciata da Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, per contrastare episodi di ubriachezza e comportamenti aggressivi tra i passeggeri. Il dramma degli ubriachi a bordo: «Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree». In un’intervista al The Times O’Leary ha spiegato che il fenomeno è in aumento e spesso la sua compagnia si trova passeggeri ubriachi a bordo, che creano non pochi problemi. «Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree», ha dichiarato, criticando in particolare la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino: «Non capisco perché qualcuno debba servire alcolici alle cinque o sei».🔗 Leggi su Open.online

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