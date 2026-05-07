Due coppie si sono affrontate nella sfida del Trofeo Sergio Ariani, con un risultato che ha visto prevalere Sandrucci e Grieco. I vincitori sono riusciti a mantenere un margine consistente sul loro avversario, grazie a una strategia che ha permesso loro di controllare il ritmo della partita. La sfida ha messo in evidenza le scelte tattiche adottate dai giocatori per gestire meglio gli scambi e mantenere il vantaggio.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i vincitori a mantenere un distacco così netto?. Quale strategia tattica ha permesso di gestire il ritmo della coppia?. Perché questo format richiede più coordinamento rispetto alla corsa individuale?. Chi sono gli altri atleti che hanno sfidato il cronometro serale?.? In Breve Cassi e Ghergut secondi con 24'29, Ferrett e Natali terzi a 24'44.. Bianchi e Sandroni quarti con 25'20, seguiti da Comparini e Giovannini a 25'29.. Oltre 400 atleti hanno partecipato alla sfida serale organizzata dal GS Le Panche Castelquarto.. Il format a coppie su 7 km favorisce l'aggregazione tra diverse società podistiche fiorentine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trofeo Sergio Ariani: Sandrucci e Grieco vincono la sfida a coppie

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