Trofeo Sergio Ariani si corre di sera a coppie

A Firenze, il Trofeo Sergio Ariani si svolgerà di sera e coinvolgerà coppie di atleti. La manifestazione fa parte del calendario podistico della città e rappresenta un appuntamento tradizionale che apre la stagione delle gare serali nella zona. La corsa si terrà il 29 aprile 2026 e vedrà la partecipazione di numerosi appassionati locali e non solo. L’evento si svolge lungo un percorso che attraversa alcune delle strade più note del centro storico.

Firenze, 29 aprile 2026 – Nel calendario podistico fiorentino c’è una certezza che segna il passaggio verso la stagione delle gare serali: il Trofeo Sergio Ariani. Sotto la regia puntuale del GS Le Panche Castelquarto, la manifestazione si terrà il 5 maggio con partenza alle 20.30 da via Aselli. Il ritrovo è fissato al Circolo Il Campino in via Caccini, punto di incontro per atleti e accompagnatori. A completare la serata, il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un Sorriso, presenza costante sui campi di gara, che attraverso le immagini continua a sostenere iniziative solidali, legando ancora una volta sport e impegno sociale. Una formula semplice, quella del Trofeo Ariani, che continua a funzionare: correre insieme, all’inizio della sera, quando la città rallenta e lascia spazio al ritmo dei passi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Sergio Ariani, si corre di sera (a coppie) Notizie correlate Trofeo Circolo Cerbaia Prima, si corre a LamporecchioLamporecchio (Pistoia), 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo torna a muoversi il territorio di Lamporecchio con il recupero di una gara che appartiene... Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial MagniSesto Fiorentino, 22 aprile 2026 – A Sesto Fiorentino il 25 aprile torna uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano,... Aggiornamenti e dibattiti Trofeo Sergio Ariani, si corre di sera (a coppie)Firenze, 29 aprile 2026 – Nel calendario podistico fiorentino c’è una certezza che segna il passaggio verso la stagione delle gare serali: il Trofeo Sergio Ariani. Sotto la regia puntuale del GS Le Pa ... lanazione.it Torna il Trofeo Sergio Ariani: martedì 6 maggio la 22ª edizione a FirenzeFirenze, 4 maggio 2025 – Martedì 6 maggio torna una delle gare più originali e amate della primavera podistica fiorentina: il Trofeo Sergio Ariani, giunto alla sua 22ª edizione. La corsa, organizzata ... lanazione.it