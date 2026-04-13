Il tunnel di glicine di Villa Bardini torna in fiore 70 metri di sfumature lilla nel cuore di Firenze

Il tunnel di glicine di Villa Bardini, situato nel cuore di Firenze, si è nuovamente colorato di sfumature lilla con l’arrivo della primavera. Questo pergolato lungo 70 metri, decorato con diverse varietà di glicine, rappresenta uno degli spettacoli naturali più ammirati della città. Ogni anno, durante questa stagione, le piante fioriscono, creando un passaggio suggestivo e ricco di tonalità delicate che attirano numerosi visitatori.

È tornato a colorarsi delle mille sfumature del lilla il tunnel del Giardino Bardini. Ogni primavera il pergolato, impreziosito da numerose varietà di glicine, diventa uno degli spettacoli naturali più suggestivi della città: un passaggio “incantato” lungo 70 metri, avvolto da tonalità che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il glicine di Villa Bardini è in fiore: uno spettacolo da non perdere che dura solo pochi giorniFirenze, 13 aprile 2026 – Un incanto che si rinnova e non smette mai di affascinare e di far sognare.

Villa Bardini ospita la fioritura del glicine: orari, date e prezzi per visitare il giardino di FirenzeTutto è pronto per la fioritura del glicine a Villa Bardini a Firenze, uno dei giardini più belli d'Italia.