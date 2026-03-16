Incidente lungo l' A27 centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto | 67enne rianimato dai vigili del fuoco Strada chiusa per ore

Un incidente si è verificato sull'A27, vicino a Vittorio Veneto, coinvolgendo un centauro di 67 anni che è stato sbalzato a circa 70 metri dalla moto. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno rianimato l'uomo, mentre la carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore. La strada ha subito lunghe interruzioni a causa dell’incidente.

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è stato sbalzato a circa 70 metri dalla sua moto, finendo a terra privo di coscienza. È accaduto intorno alle 15.30 di oggi, 16 marzo 2026, al chilometro 55 direzione sud. L'uomo è stato rianimato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ed è stato poi affidato alle cure del Suem 118 che ha elitrasportato il 67enne all'ospedale di Treviso. Primo soccorso dei vigili del fuoco I vigili del fuoco si sono subito attivati per applicare le procedure di primo soccorso sanitario, garantendo il fondamentale supporto vitale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per ore Articoli correlati Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. 67enne ferita in incidente con parapendio sul Cornizzolo durante il decollo, soccorsa dai vigili del fuocoUna donna di 67 anni, residente a Molteno, è stata ferita in modo grave durante un tentativo di decollo con il parapendio sul monte Cornizzolo, in... Una raccolta di contenuti su Incidente lungo Temi più discussi: Auto contro camion nella Galleria Fadalto: A27 chiusa al traffico per oltre un'ora; Pauroso schianto in galleria a Vittorio Veneto: auto finisce sotto un mezzo pesante; Incidente all'uscita dell'autostrada A13: feriti un bambino e un adulto. Lunghe code al casello; Incidente in galleria a Ponte nelle Alpi, tre feriti: uno trasportato in ospedale. Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per oreVITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è ... msn.com Incidente in galleria lungo l'autostrada A27: auto tampona un camion sul Fadalto. Conducente feritoVITTORIO VENETO (TREVISO) - Grave incidente nella tarda mattinata di sabato 7 marzo nella galleria Fadalto Nord lungo l'autostrada A27 al confine tra ... msn.com Sondrio. Incidente lungo la SS38 nei pressi della Sassella. Traffico in tilt. - facebook.com facebook