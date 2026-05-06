Studente 14enne e insegnante aggrediti da un minorenne fuori da scuola

Aggrediti un ragazzino di 14 anni e una docente all’esterno della scuola elementare "Domenico Rossetti" di via Zandonai, che attualmente ospita anche la scuola media Caprin. Come riporta Il Piccolo, l’episodio si è verificato lo scorso martedì 5 maggio e il responsabile sarebbe un minore di.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Studente tredicenne accoltella una prof a scuola. «Ha ripreso l'aggressione con il cellulare»

Notizie correlate

Studente accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissimaTrescore Balneario (Bergamo), 25 marzo 2026 – Ennesima aggressione a scuola: un’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente,...

Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante fuori da scuola: è gravissimaUno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Baciò un suo studente. Prof rinviato a giudizio; Va a scuola con il coltello, l'allarme dell'insegnante: Si vantava con gli amici; Cisgiordania, riservista israeliano spara alla testa e uccide uno studente di 14 anni davanti alla sua scuola; Studente steso con mossa di judo dal prof, la denuncia. Ora l'insegnante rischia il rinvio a giudizio.

Studente accoltella un’insegnante a scuola a Trescore Balneario: è grave. Sulla maglietta del 13enne la scritta ‘vendetta’Stando alle prime informazioni, l’aggressione si è verificata poco prima dell’inizio delle lezioni, verso le 7.45, in un corridoio all’ingresso della classe 3°A – proprio quella frequentata dal ... ilgiorno.it

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioLa professoressa ha anche aperto un canale YouTube per i suoi studenti, dove registra alcune lezioni e riporta le iniziative che organizzava con la scuola. Ad esempio, ‘l’Expolangue Française,’ una ... ilgiorno.it

Studente 14enne arriva a scuola e spara nelle aule: docente e tre alunni morti, accade (ancora) in Turchia e riaccende il dibattito di sicurezza. #studente14enne #sparatoriascuola #Kahramanmaras #Turchia #docentemorto #alunnimorti #arminellescuole #pis - facebook.com facebook