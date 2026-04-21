Venerdì 10 luglio, l’area delle Mura di Treviso ospiterà il concerto di apertura della trentaseiesima edizione di Suoni di Marca. La serata vedrà protagonista la band italiana Mellow Mood, nota per il suo stile reggae. L’evento segna l’inizio di una serie di appuntamenti musicali che coinvolgeranno vari artisti nel corso della manifestazione. La partecipazione è aperta al pubblico, con ingresso gratuito.

Il ritmo del reggae internazionale approderà nell’area delle Mura di Treviso venerdì 10 luglio, quando la trentaseiesima edizione di Suoni di Marca aprirà i battiti con il concerto dei Mellow Mood. La serata inaugurale del festival vedrà sul palco i gemelli Garzia, Jacopo e Lorenzo, figure centrali della scena reggae globale, capaci di portare il loro sound dai palchi del Sud America e degli Stati Uniti fino al cuore della provincia trevigiana. L’evoluzione sonora dei Garzia tra ricerca analogica e successi mondiali. attende l’inizio della rassegna, l’appuntamento con i Mellow Mood rappresenta un momento di profonda connessione con un progetto musicale che ha saputo conquistare l’Europa e ben oltre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso vibra col reggae: i Mellow Mood aprono Suoni di Marca

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