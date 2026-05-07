Treviglio un defibrillatore al nido Giragulì nel ricordo della piccola Iaia

A Treviglio è stato installato un nuovo defibrillatore presso l’asilo nido comunale Giragulì, in memoria della piccola Iaia. L’iniziativa mira a garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiovascolare. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno specificato che l’apparecchio sarà disponibile per il personale e i bambini presenti nella struttura. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza.

Treviglio. Un nuovo defibrillatore per rendere ancora più sicuro l’asilo nido comunale Giragulì. Il dono porta ancora una volta il nome di Ilaria, per tutti Iaia, la bambina trevigliese scomparsa nel 2018 dopo una lunga malattia, il cui ricordo continua a trasformarsi in gesti concreti di solidarietà grazie all’attività dell’associazione Il Sogno di Iaia Onlus. Il dispositivo salvavita è stato installato all’ingresso della struttura e rappresenta un presidio importante per la tutela della salute dei bambini e del personale del nido. All’inaugurazione erano presenti Ida Di Natale, mamma della piccola Iaia, il sindaco Juri Imeri con la giunta comunale e la coordinatrice del nido Daniela Allegrucci.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, il nido Giragulì apre le porte alle famiglie Leggi anche: Il ricordo della piccola Rebecca diventa speranza per i bambini del Morelli Una raccolta di contenuti Si parla di: Treviglio, un defibrillatore al nido Giragulì nel ricordo della piccola Iaia. Treviglio, un defibrillatore al nido Giragulì nel ricordo della piccola IaiaDonato dall’associazione Il Sogno di Iaia Onlus. Il dispositivo installato all’ingresso della struttura comunale ... bergamonews.it Defibrillatori a Treviglio, l’opposizione chiede controllo, manutenzione e formazioneLa mozione impegna sindaco e giunta a creare una mappatura digitale dei Dae, aggiornata e accessibile, con protocolli chiari e corsi gratuiti per la cittadinanza Treviglio. Una mappatura digitale, ... bergamonews.it