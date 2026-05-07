trevallion separati con test di disegno senza valore clinico

Durante un procedimento giudiziario, sono state effettuate separazioni tra i genitori con test di disegno che non hanno avuto alcun valore clinico. Il consulente incaricato, durante l’audizione, ha riferito che le domande rivolte ai bambini sono state tradotte utilizzando uno smartphone. Questa informazione è stata resa nota nel corso di un procedimento legale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Una bambina ricoverata in ospedale che rimane da sola, senza i genitori, perché qualcuno non ha voluto avvisare la mamma al telefono. Anche questo è capitato alla famiglia nel bosco, eppure le istituzioni continuano a ripetere che ora, finalmente, i tre piccoli Trevallion sono al sicuro e curati come si deve. Di fronte a certi fatti, però, è difficile non porsi qualche interrogativo. In particolare, riguardo a quanto è successo a questa piccina di appena 7 anni. A ricostruire l’accaduto è Tonino Cantelmi, super esperto che lavora con la famiglia. «Domenica sera la bimba di 7 anni ha avuto una crisi respiratoria», racconta. «È stato predisposto un ricovero d’urgenza e avrebbero cercato verso le 22 Nathan, il cui cellulare era però spento.🔗 Leggi su Laverita.info

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