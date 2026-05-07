A Trentino, le vendite di case a marzo sono aumentate del 14,89% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nonostante la riduzione delle richieste di mutuo. La crescita si è verificata anche con un numero limitato di immobili disponibili, in particolare nel centro di Trento. La domanda di alloggi si mantiene elevata, influenzando i prezzi in alcune zone della città.

? Cosa scoprirai Perché le vendite sono esplose proprio a marzo nonostante i mutui?. Come influisce la scarsità di case sui prezzi a Trento centro?. Perché migliaia di alloggi restano vuoti nonostante l'emergenza affitti?. Quanto aiuteranno i nuovi incentivi provinciali a liberare 550 appartamenti?.? In Breve Vendite gennaio e febbraio 2026 in calo dell'8,5% e 12% rispetto al 2025.. Prezzi a Trento centro raggiungono 6.000 euro al metro quadro.. Circa 4.000 alloggi rimangono vuoti per morosità e danni agli immobili.. Provincia stanzia 5 milioni di euro per ristrutturare 550 nuovi alloggi.. Il mercato immobiliare in Trentino ha registrato una ripresa del 14,89% nel mese di marzo 2026, contrastando la flessione dei primi due mesi dell’anno nonostante le difficoltà legate ai mutui bancari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, case in rimonta: vendite a marzo su (+14,89%) nonostante i mutui

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