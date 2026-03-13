Piacenza | +16,2% vendite mutui al 3% spingono all’acquisto
Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Piacenza registra un incremento del 16,2% nelle vendite, con un aumento delle compravendite rispetto all'anno precedente. I mutui sono stati concessi a tassi vicini al 3%, favorendo le operazioni di acquisto. Questi dati evidenziano una tendenza positiva nel settore immobiliare locale.
Il mercato immobiliare del Piacentino mostra segnali di ripresa con un aumento delle compravendite del 16,2% nel primo semestre del 2025, guidato da tassi di mutuo scesi intorno al 3%. Questa dinamica inverte il trend negativo dell’anno precedente e spinge molti residenti a preferire l’acquisto rispetto all’affitto, data la scarsità di immobili disponibili per locazione. I dati emergono dall’Osservatorio immobiliare Fiaip Monitora, presentato venerdì 13 marzo 2026 presso la sede di Confindustria Piacenza. Marco Ghioni, responsabile dell’osservatorio, ha spiegato come l’Euribor si attesti attorno al 2%, che sommato allo spread bancario porta il tasso finale vicino al 3%, rendendo l’acquisto economicamente più vantaggioso della locazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
