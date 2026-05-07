Trenta palline di cocaina pronte per lo spaccio nell’auto a noleggio | arresto a Merone segnalati anche due consumatori

Gli agenti della guardia di finanza hanno fermato un’auto a noleggio in un’area di sosta, scoprendo al suo interno trenta palline di cocaina pronte per lo spaccio. Durante il controllo sono stati segnalati anche due consumatori, mentre si indaga sugli eventuali collegamenti tra i soggetti coinvolti e altri episodi legati al traffico di droga. La polizia ha sequestrato la sostanza e proseguito con le verifiche.

Sembrava una semplice auto parcheggiata in un’area di sosta, ma il comportamento sospetto degli occupanti ha fatto scattare il controllo della guardia di finanza. E dentro il veicolo fermo a Merone i militari hanno trovato droga già suddivisa e pronta per essere spacciata.L’operazione è stata.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Arresto a Ancona: 110 palline di cocaina sequestrateNel cuore della provincia dorica, la Squadra Mobile di Ancona ha smantellato un anello cruciale di una rete di spaccio che collegava l’Umbria al... Lotta allo spaccio nei quartieri di Bari: hashish al parco e cocaina in auto a noleggio, cinque arrestiControlli straordinari della polizia di Stato a Bari contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e per il rafforzamento della sicurezza sul territorio. Aggiornamenti e dibattiti Centodieci palline di cocaina per il mercato anconetanoCentodieci palline di cocaina pronte per essere spacciate sul mercato anconetano. La squadra mobile dorica ha eseguito il secondo arresto della batteria dei trasfertisti perugini che arrivano in ... ilrestodelcarlino.it Droga Capitale, i romani consumano due tonnellate di cocaina al meseOgni mese vengono cedute all’ingrosso due tonnellate di cocaina al mese . La preferita dal mercato di Roma è la boliviana perché ... iltempo.it