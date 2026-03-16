Arresto a Ancona | 110 palline di cocaina sequestrate

A Ancona, la Squadra Mobile ha sequestrato 110 palline di cocaina e fermato un sospetto. L’indagine ha portato allo smantellamento di un’organizzazione che gestiva lo smercio di droga, collegando l’Umbria al mercato locale. L’operazione si è svolta nel centro della provincia dorica, dove sono stati rinvenuti anche alcuni strumenti usati per il confezionamento e il trasporto della sostanza.

Nel cuore della provincia dorica, la Squadra Mobile di Ancona ha smantellato un anello cruciale di una rete di spaccio che collegava l’Umbria al mercato locale. Reshka Gjelani, cittadino albanese di 34 anni residente vicino a Perugia, è stato arrestato mentre tentava di vendere una dose nel quartiere del Piano, portando alla scoperta di un nascondiglio in un campo di Moie contenente il grosso del carico. L’operazione ha portato al sequestro di oltre un etto di cocaina suddiviso in centodieci involucri pronti per essere distribuiti, insieme a tremila euro e materiali per il confezionamento trovati nella sua abitazione umbra. La dinamica descritta dalle fonti evidenzia una strategia operativa basata sul pendolarismo: individui provenienti da zone limitrofe come il Perugino si spostano verso la provincia dorica per immettere stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arresto a Ancona: 110 palline di cocaina sequestrate Articoli correlati 70 dosi di cocaina sequestrate: l’arresto che sconvolge OspitalettoUn arresto che fa riflettere: 70 dosi di cocaina sequestrate a Ospitaletto Un giovane albanese di 22 anni, residente a Trento ma domiciliato a Roma,... Ladispoli, doppio arresto per droga: sequestrate cocaina e hashishLadispoli, 13 marzo 2026 – Continua senza sosta l’impegno della compagnia carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di... Contenuti utili per approfondire Arresto a Ancona 110 palline di cocaina... Temi più discussi: Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla polizia; Ancona, sorpreso con 110 dosi di stupefacente: uomo arrestato dalla Mobile; Ancona, scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale: arrestato spacciatore; Centodieci palline di cocaina per il mercato anconetano. Ancona. Sorpreso in possesso di 110 dosi di sostanza stupefacente: arrestatopoliziotti della Squadra Mobile di Ancona riuscivano a individuare il soggetto mentre svolgeva la propria attività illecita ad Ancona ... ilmetropolitano.it Ancona, scovato il deposito della cocaina interrato vicino alla provinciale: arrestato spacciatoreUn uomo arrestato ad Ancona per spaccio di cocaina: sequestrate 110 dosi, materiale per il confezionamento e oltre 3.000 euro in contanti. virgilio.it Novità sul caso riguardante l’arresto a inizio mese, nell’ambito di un’operazione internazionale antidroga, di sette persone, quattro delle quali residenti a Roveredo. facebook «Balla coi lupi»: dove è stato girato, quali sono i sette Oscar, l'arresto per abusi sessuali di Nathan Chasing Horse x.com