A partire dal 2028, la linea ferroviaria tra Benevento e Napoli subirà una modifica significativa, eliminando il passaggio a Caserta. La nuova tratta sarà completamente ridisegnata e prevede un investimento di un miliardo di euro, segnando un cambiamento importante nelle modalità di collegamento tra le due città. La revisione del percorso interesserà le infrastrutture e le stazioni lungo il percorso, alterando il tracciato attuale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuova tratta ferroviaria tra Benevento e Napoli, completamente ridisegnata e con un investimento da un miliardo di euro. È l’annuncio arrivato nel corso dell’iniziativa “Officina delle Aree Interne” dedicata ai trasporti, dove l’ingegnere Fabio Rapuano di RFI ha illustrato il futuro dei collegamenti ferroviari del Sannio. Secondo quanto spiegato da Rapuano, “ entro il 2028 il collegamento ferroviario tra Benevento e Napoli sarà totalmente nuovo: i treni non passeranno più per Caserta ma verranno deviati sulla direttrice di Maddaloni, con un’infrastruttura pensata per velocizzare e migliorare la mobilità tra il capoluogo sannita e Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Treno Benevento-Napoli, svolta storica: “Dal 2028 cambia la linea, addio al passaggio per Caserta”

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