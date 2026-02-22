Abbiategrasso incidente tra auto e treno al passaggio a livello | interrotta la linea Mortara-Rogoredo

Un incidente tra auto e treno avviene ad Abbiategrasso, causando l’interruzione della linea Mortara-Rogoredo. La collisione si verifica al passaggio a livello di via Maggi, alle 17 di domenica, quando un’automobile attraversa mentre il treno sta transitando. La collisione blocca il traffico ferroviario e crea disagi ai pendolari. Sul posto arrivano immediatamente i soccorritori, mentre le autorità avviano le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

Abbiategrasso (Milano), 22 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata ad Abbiategrasso, in provincia di Milano: domenica pomeriggio, intorno alle 17, all’ingresso della cittadina, in via Maggi, si sono scontrati un’automobile e un treno. Nessuno è rimasto ferito, ma la dinamica è ancora da chiarire. L’incidente. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vettura, una Peugeot 207, con all'interno due persone di 76 e 77 anni, si trovava in mezzo al passaggio a livello quando è stata colpita da un treno regionale della linea Mortara-Rogoredo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, probabilmente per la bassa velocità con cui il treno stava transitando in quegli istanti, poichè in avvcinamento alla stazione cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Treno con 300 persone si schianta contro un'auto al passaggio a livello ad AbbiategrassoUn incidente si è verificato quando un’auto è stata investita da un treno della linea Mortara-Rogoredo all’ingresso di Abbiategrasso, causando il coinvolgimento di circa 300 persone a bordo del convoglio.

Rufina, incidente al passaggio a livello: treno urta furgone. Bloccata la linea Pontassieve-Borgo San LorenzoUn incidente si è verificato a Rufina, dove un treno in transito ha urtato un furgone rimasto bloccato tra i passaggi a livello.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Operazione di controllo del territorio interforze a Voghera. Controlli tra stazione e centro città: un arresto e un lavoratore irregolare straniero.

#milano, #abbiategrasso, #vigevano, #mortara, «si impegni con noi per il raddoppio della linea, rimandato ancora una volta» - facebook.com facebook