Napoli dal possibile addio al rinnovo | cambia tutto

A Napoli, la situazione di Stanislav Lobotka resta in evoluzione. Nonostante la clausola rescissoria di 25 milioni di euro prevista per l’estero, il centrocampista continua a essere considerato parte integrante del progetto della squadra. Le trattative tra le parti su un eventuale rinnovo o trasferimento sono in corso, ma al momento non sono stati annunciati cambi di ruolo o decisioni definitive.

Stanislav Lobotka rimane al centro dei piani del Napoli nonostante la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per l’estero. Antonio Conte spinge per il rinnovo fino al 2029. La situazione del centrocampista slovacco rappresenta un bivio concreto. Il contratto attuale lo lega agli azzurri fino al giugno 2027, con opzione di prolungamento fino al 2028 già nelle mani della società. Ma il mercato internazionale muove interessamenti costanti, e la clausola da 25 milioni facilita le operazioni in uscita. Eppure la strada del rinnovo non è bloccata: come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli valuta un prolungamento fino al 2029. Lobotka e Conte: il regista che non si tocca.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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