Milano assume 15 diplomati | concorso PA senza laurea ecco come

Milano ha avviato un concorso pubblico per assumere 15 diplomati, offrendo nuove opportunità di lavoro senza richiedere la laurea. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il personale negli uffici comunali e rispondere alle esigenze di un settore in crescita. I candidati interessati possono presentare domanda entro i prossimi giorni, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale. La selezione si basa su prove pratiche e titoli, senza esami scritti.

Milano cerca 15 diplomati: il concorso che rivoluziona l'accesso alla PA. Il Comune di Milano ha lanciato un concorso che potrebbe cambiare le carte in tavola per molti giovani diplomati. Non è solo una questione di numeri: 15 posti da istruttore amministrativo-contabile, ma di opportunità concrete vuole entrare nella pubblica amministrazione senza dover necessariamente conseguire una laurea. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle 12:00 del 27 marzo 2026. Un termine perentorio, ma che lascia ancora qualche settimana per prepararsi. La procedura è interamente telematica: nessuna domanda cartacea sarà accettata.