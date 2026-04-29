Trenitalia assume laureati senza esperienza smart working garantito | come candidarsi

Trenitalia ha avviato una selezione per laureati senza esperienza, offrendo l’opportunità di lavorare in smart working. La società si rivolge a giovani con laurea in economia o ingegneria, aprendo le porte a candidature di neolaureati interessati a inserirsi nel settore dei trasporti. La fase di assunzione si concentra sulla ricerca di profili specializzati, con l’obiettivo di ampliare il proprio team con nuove risorse.

Trenitalia continua il suo percorso di crescita e rinnovamento puntando sui giovani laureati, in particolare profili specializzati in economia ed ingegneria. Le nuove selezioni aperte dal gruppo rientrano nel più ampio piano di potenziamento delle competenze interne del Gruppo Ferrovie dello Stato, che negli ultimi anni ha accelerato il ricambio generazionale e l’innovazione organizzativa. Le posizioni disponibili sono rivolte principalmente a neolaureati, anche senza esperienza lavorativa strutturata, con l’obiettivo di inserire risorse da formare direttamente in azienda. Quali sono le posizioni aperte per neolaureati. Le figure ricercate da Trenitalia riguardano diversi ambiti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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