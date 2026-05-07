Treni elettrici e stazioni più accessibili | via alla rivoluzione della linea ferroviaria

È in corso un intervento di elettrificazione sulla linea ferroviaria che collega Ferrara a Codigoro, lunga 52 chilometri. La Regione ha stanziato circa 42 milioni di euro per finanziare questi lavori. L’obiettivo principale è rendere le stazioni più accessibili e migliorare i servizi di trasporto regionale. I lavori sono in fase di avanzamento e si prevede che nei prossimi mesi si possano vedere i primi risultati di questa operazione.

Continua il percorso di elettrificazione lungo i 52 chilometri della linea Ferrara-Codigoro, finanziato dalla Regione con circa 42 milioni di euro. Un intervento articolato che, oltre a realizzare un servizio completamente elettrico e a zero emissioni, comprenderà anche l’innalzamento dei.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ces monuments français qui fascinent : le classement 2022 - MG Notizie correlate Guasto alla linea ferroviaria, treni in ritardo a Genova(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina sulla linea tra Genova Nervi e Recco a causa di un guasto a un deviatoio. Guasto alla linea ferroviaria e binario chiuso, treni in ritardoContinuano i disagi causati dal forte vento che sta colpendo Genova e la Liguria in queste ore, con raffiche che in alcuni casi hanno superato anche... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e Pescara; Guasto in Abruzzo, treni fermi e linea adriatica interrotta: registrati ritardi; Treni bloccati su ferrovia adriatica in Abruzzo, ritardi di oltre 6 ore; Treni, mercoledì e giovedì nero per i pendolari tra Civitavecchia, Viterbo e Roma. Abruzzo, circolazione treni ancora rallentata tra Giulianova e PescaraLeggi su Sky TG24 l'articolo Abruzzo, circolazione treni sospesa per guasto, Frecciarossa con 125 a bordo bloccato ... tg24.sky.it Treni, disagi e ritardi a Bologna: due convogli bloccati alla stazione San Ruffillo per guasti elettriciPer effetto, infatti, di quanto accaduto a Firenze, riportano fonti di Trenitalia, alcuni treni Alta Velocità hanno utilizzato la linea convenzionale, da qui è sorto un problema tecnico alla linea di ... ilrestodelcarlino.it I nuovi treni elettrici sulla linea Genova-Acqui Terme - facebook.com facebook Treno trancia i cavi elettrici: 5 convogli bloccati sulla linea adriatica in Abruzzo x.com