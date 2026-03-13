Guasto alla linea ferroviaria treni in ritardo a Genova

Questa mattina a Genova, sulla linea tra Nervi e Recco, la circolazione ferroviaria ha subito un rallentamento a causa di un guasto a un deviatoio. I treni hanno registrato ritardi e alcune corse sono state cancellate. La circolazione resta sotto osservazione mentre i tecnici lavorano per ripristinare la normale operatività. La situazione si evolve in attesa di ulteriori aggiornamenti.

(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina sulla linea tra Genova Nervi e Recco a causa di un guasto a un deviatoio. Il problema tecnico è stato risolto alle 7.35, ma ha provocato ritardi medi di circa 15 minuti, con punte che hanno raggiunto i 40 minuti su alcuni treni in transito nel levante genovese.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Treni in ritardo e limitazioni nel percorso per un guasto sulla linea ferroviariaLa mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, è iniziata nel segno dei disagi per pendolari e viaggiatori della linea Roma – Formia – Napoli.

Leggi anche: Treni in ritardo: guasto alla rete ferroviaria di Bologna

Treni insoliti nel nodo di Genova!

Una raccolta di contenuti su Guasto alla linea ferroviaria treni in...

Temi più discussi: Guasto alla linea ferroviaria a Parabiago, numerosi treni cancellati e in ritardo; Guasto alla linea elettrica a Parma: treni in tilt sulla Piacenza-Bologna, ritardi fino a 60 minuti; Torna regolare la circolazione dei treni tra Bologna e Piacenza, dopo il guasto alla linea; Parabiago, guasto alla linea ferroviaria: treni cancellati e ritardi.

Guasto alla linea ferroviaria tra Savona e Spotorno: treni rallentati e ritardi fino a 20 minutiCircolazione ferroviaria rallentata nel pomeriggio odierno, dalle 15:30 circa, lungo la tratta tra Savona e Finale Ligure a causa di un guasto all’infrastruttura ferroviaria nel tratto compreso tra il ... savonanews.it

Linea Milano-Venezia nel caos: guasto alla linea elettrica blocca l’alta velocitàI disagi hanno coinvolto anche altri collegamenti ad alta velocità provenienti da diverse regioni italiane. Il Frecciarossa da Genova Brignole delle 6.58 diretto a Venezia Santa Lucia registra un ... giornalelavoce.it

Artemis II pronta al decollo: guasto risolto, la data ufficiale per lo storico ritorno sulla Luna - facebook.com facebook

Cagliari, guasto alla condotta idrica in viale Buoncammino: squadre di Abbanoa al lavoro x.com