Guasto alla linea ferroviaria treni in ritardo a Genova

Da webmagazine24.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Genova, sulla linea tra Nervi e Recco, la circolazione ferroviaria ha subito un rallentamento a causa di un guasto a un deviatoio. I treni hanno registrato ritardi e alcune corse sono state cancellate. La circolazione resta sotto osservazione mentre i tecnici lavorano per ripristinare la normale operatività. La situazione si evolve in attesa di ulteriori aggiornamenti.

(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina sulla linea tra Genova Nervi e Recco a causa di un guasto a un deviatoio. Il problema tecnico è stato risolto alle 7.35, ma ha provocato ritardi medi di circa 15 minuti, con punte che hanno raggiunto i 40 minuti su alcuni treni in transito nel levante genovese.

