Tremosine | la 5 miglia del ghiottone

Percorso a tappe che si snoda in un ambiente naturale di rara bellezza. Passeggiando fra sentieri, boschi, prati e pinete balsamiche visiterete le caratteristiche frazioni di Tremosine dove potrete gustare le delizie di una cucina semplice e raffinata con l’intreccio di sapori alpini mediterranei.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Tremosine, camminare e assaggiare: è la «5 Miglia del Ghiottone» x.com