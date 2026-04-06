Cento Miglia Valle di Comino la Ciociaria accende i motori del turismo

La Ciociaria si appresta a vivere un fine settimana dedicato alle auto e alla scoperta del territorio. La regione si prepara a ospitare l’evento Cento Miglia Valle di Comino, che attira appassionati e visitatori desiderosi di immergersi nelle tradizioni locali e di ammirare le vetture in gara. L’iniziativa mira a promuovere il turismo attraverso una manifestazione che unisce passione per le automobili e valorizzazione delle peculiarità della zona.

Venti comuni pronti ad accogliere auto d’epoca e visitatori l’11 e 12 aprile: un viaggio tra borghi, natura e sapori del Lazio La Ciociaria si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della tradizione, del fascino automobilistico e della valorizzazione del territorio. L’11 e il 12 aprile debutta infatti la prima edizione della “Cento Miglia Valle di Comino”, un evento turistico e culturale che coinvolgerà ben venti comuni, pronti ad accogliere splendide auto d’epoca e i loro equipaggi lungo un itinerario pensato per esaltare le bellezze della valle. L’iniziativa, organizzata da IanniRent con il patrocinio della Regione Lazio e delle amministrazioni locali, rappresenta un’occasione unica per attraversare paesaggi incontaminati, scoprire borghi ricchi di storia e immergersi nelle eccellenze enogastronomiche del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Cento miglia Valle di Comino, turismo e gastronomia a bordo d'auto d'epoca link nel primo commento facebook