Tremosine | Pasqua tra tradizione giochi e convivialità nel borgo di Pieve

A Tremosine, nel borgo di Pieve, si avvicina la Pasqua 2026 con una giornata dedicata a diverse attività. La manifestazione prevede tradizionali giochi, momenti di convivialità e incontri tra i residenti. L’evento si svolge nel rispetto delle consuetudini locali, coinvolgendo tutte le fasce di età e rafforzando il senso di comunità.

Il borgo di Tremosine sul Garda si prepara a celebrare la Pasqua 2026 con una giornata ricca di eventi che uniscono tradizione, divertimento e spirito di comunità. Domenica 5 aprile, nel suggestivo scenario di Pieve, residenti e visitatori potranno immergersi in antichi giochi popolari e momenti di festa pensati per tutte le età. Cuore della giornata sarà il tradizionale gioco dello S-ciapì, un’antica usanza locale che vede protagoniste le uova sode colorate naturalmente con erbe e scorze. Il meccanismo è semplice quanto coinvolgente: ogni partecipante tiene in mano un uovo mentre l’avversario lo colpisce con il proprio. Vince chi riesce a rompere quello dell’altro mantenendo intatto il proprio, conquistando così anche l’uovo dello sfidante. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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