Nelle ultime dieci ore sono state registrate 1.820 violazioni da parte delle forze russe, secondo quanto denunciato da Zelensky. La notizia arriva in un momento di grande attesa per la parata del 9 maggio a Mosca, che potrebbe essere influenzata da questi eventi. La tregua proposta da Kiev è considerata fallita, con i dati delle violazioni che evidenziano l'intensità degli scontri in corso.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi attacchi la parata del 9 maggio a Mosca?. Perché la tregua proposta da Kiev è fallita in sole dieci ore?. Quali sono le conseguenze dei raid russi sugli obiettivi civili a Sumy?. Come reagirà Zelensky se le violazioni continueranno nei prossimi giorni?.? In Breve 1.820 violazioni russe registrate nelle prime dieci ore della tregua 6-7 maggio.. Attacco drone a Sumy uccide una donna e distrugge un asilo infantile.. Zakharova accusa Kiev di terrorismo per bombardamento a Dzhankoy in Crimea.. Due morti ad Alyoshki per artiglieria ucraina in zona Kherson.. Zelensky denuncia 1.820 violazioni del cessate il fuoco da parte della Russia nelle prime dieci ore di una tregua promossa da Kiev per le giornate del 6 e 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tregua fallita: Zelensky denuncia 1.820 violazioni russe in 10 ore

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