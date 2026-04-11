L’esercito ucraino ha comunicato che durante la giornata le forze russe hanno violato la tregua pasquale al fronte in 469 occasioni. La notizia è stata diffusa in serata, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi. La violazione della tregua viene confermata dall’esercito ucraino che monitora costantemente gli sviluppi sul campo. La situazione rimane tesa, con continui riferimenti alle violazioni delle pause stabilite per ridurre la tensione.

L'esercito ucraino ha affermato in serata che le forze russe hanno violato la tregua di Pasqua al fronte per ben 469 volte. "Dopo le 16 ora locale (le 15 in Italia), sono state registrate 469 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 22 assalti nemici, 153 bombardamenti, 19 attacchi con droni ('Lancet') e 275 attacchi con droni Fpv", ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino in un rapporto pubblicato su Facebook.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kiev denuncia, '469 violazioni della tregua pasquale al fronte'

Tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa, ma i filorussi denunciano violazioni di Kiev. Morti e attacchi nelle ore precedentiRussia e Ucraina si sono scambiate attacchi con droni nelle ore precedenti a un breve cessate il fuoco annunciato da Vladimir Putin per la Pasqua...

Al freddo della guerra, Kiev affronta blackout e tensioni in una tregua fragile e instabile.Kiev è rimasta al buio per diverse ore nella mattinata del 1° febbraio 2026, colpita da un blackout che ha interessato gran parte della capitale...