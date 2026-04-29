In Libano, la tregua annunciata per il 17 aprile non ha portato a una riduzione degli scontri tra le diverse fazioni, che continuano a coinvolgere diverse zone del paese. In risposta alla crisi umanitaria in corso, il governo italiano ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni di euro destinati agli aiuti di emergenza. Questa decisione arriva in un momento di persistenti tensioni e violenze nel territorio.

? Cosa sapere L'Italia stanzia 10 milioni di euro per l'emergenza umanitaria in Libano.. La tregua del 17 aprile non ferma gli scontri tra le fazioni.. Il diplomatico Fabrizio Marcelli ha descritto un clima di instabilità in Libano, segnalando come il cessate il fuoco avviato il 17 aprile sotto la mediazione statunitense non riesca a fermare gli scontri a bassa intensità che colpiscono anche civili e professionisti del settore sanitario e dell’informazione. La realtà sul campo racconta una cronaca di distruzioni e perdite umane che contrasta con la formalità degli accordi internazionali. Secondo quanto riferito dall’ambasciatore italiano, la tregua non ha portato alla pace sperata, lasciando spazio a una violenza persistente che mette in pericolo la vita dei giornalisti e degli operatori medici impegnati nelle zone più colpite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, tregua fallita: l’Italia stanzia 10 milioni per l’emergenza

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