Matteo Bassetti e l’hantavirus i tre dettagli che lo preoccupano | Nel mondo ne parlano tutti in Italia pensiamo a Garlasco – Il video

In un video, un medico si lamenta del fatto che nel mondo si parli molto dell’hantavirus, mentre in Italia l’attenzione si concentra su un caso di cronaca locale. Mette in evidenza che la discussione internazionale riguarda una nave con numerosi infetti a bordo, a differenza dell’Italia, dove si pensa a un altro caso. La nave delle Canarie sta attraversando l’oceano diretto verso le isole.

In tutto il mondo, tranne che in Italia – si lamenta Matteo Bassetti – si discute della «nave degli infetti» con i casi di hantavirus che preoccupano, mentre la nave da crociera Mv Hondus si dirige verso le Canarie. Mentre la cosiddetta «nave degli infetti» punta verso le Canarie, il quadro dei contagi di hantavirus continua a peggiorare. Finora ci sono otto sospetti contagi, tre morti, circa 40 passeggeri della MV Hondius già sbarcati a Sant’Elena dopo il primo decesso e nuove segnalazioni che escono dal perimetro della crociera, con un caso fatale in Sudafrica e uno individuato a Zurigo. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ai microfoni di LaSalute di LaPresse, mette in fila tre elementi che rendono questo focolaio diverso dagli altri.🔗 Leggi su Open.online

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