Bad Bunny protagonista del film storico Porto Rico | Javier Bardem e Viggo Mortensen nel cast

Bad Bunny ha causato scalpore con il suo debutto come attore principale nel film storico ambientato a Porto Rico. La pellicola narra le gesta di Águila Blanca, rivoluzionario del XX secolo, e vede nel cast Javier Bardem e Viggo Mortensen. L’artista portoricano ha scelto di interpretare un personaggio reale, portando sul grande schermo una figura leggendaria. La produzione ha già suscitato grande interesse tra il pubblico e gli appassionati di cinema. La pellicola arriverà nelle sale entro la fine dell’anno.

Anche Edward Norton sarà tra i protagonisti del film storico ispirato al rivoluzionario dei primi del XX secolo Águila Blanca, che segna il debutto del rapper come protagonista. Protagonista di un chiacchieratissimo show durante l'intervallo del Super Bowl, Bad Bunny torna al centro delle cronache. Stavolta non si parla di musica, bensì di cinema. Il rapper portoricano si prepara al debutto come attore protagonista in Porto Rico, biopic storico che vedrà alla regia un altro rapper, il connazionale Residente. Super cast in arrivo per il film, una lettera d'amore all'isola di Portorico, che vede coinvolti nel progetto Javier Bardem, Edward Norton e Viggo Mortensen e che è prodotto da Alejandro Gonzales Inarritu.