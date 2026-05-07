Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata

Per la 36ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come scelte da valutare attentamente. Tra questi, un giocatore è considerato un top, uno rappresenta una certezza e l’altro una scommessa. Questi nomi sono stati indicati come quelli da non escludere nella formazione, considerando le loro prestazioni recenti e le possibilità di rendimento durante le partite in programma.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Secondo centrocampista del Fantacampionato Gazzetta per fantamedia (7,2) - alle spalle del solo Calhanoglu (7,5) - e quarto per media voto (6,5), Nikola Vlasic è senza alcun dubbio uno dei top centrocampisti di questa stagione di Serie A....🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata CONSIGLI FANTACALCIO 32° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND! Notizie correlate Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 36ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato Leggi anche: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Fantacalcio, 35^ giornata: i centrocampisti da schierare; Consigli Fantacalcio 35ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare. Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornataLa Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo (ore 18.30) con l'anticipo tra Cagliari e Napoli, mentre chiudere il turno ... gazzetta.it Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in attacco in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com «Dopo l’analisi degli attaccanti e dei centrocampisti low cost, è ora il momento di scoprire i tre difensori con il miglior rapporto qualità-prezzo da schierare al fantacalcio in vista del prossimo turno. » La 34ª giornata si è appena conclusa e già ci prepariamo a u - facebook.com facebook