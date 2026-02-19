Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata

Nella 26ª giornata di Fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono per rendimento e affidabilità. Tra questi, c’è un top player che ha segnato due gol nelle ultime partite, diventando una scelta sicura. Accanto a lui, una certezza che garantisce punti anche in assenza di reti, grazie alle sue incursioni offensive. Infine, una scommessa che potrebbe sorprendere, grazie a un ruolo più offensivo. Chi schierare tra questi tre potrebbe fare la differenza nel prossimo turno? Solo il campo dirà la sua.

La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Verona e si chiuderà il lunedì 23 con Bologna-Udinese (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre centrocampisti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Autore del gol decisivo nel match contro la Juventus, Piotr Zielinski sta vivendo un periodo di forma straordinario. Il polacco ha infatti segnato tre gol nelle ultime quattro partite e ha ottenuto tredici sufficienze consecutive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata

