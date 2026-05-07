Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata

Per la 36ª giornata di fantacalcio, ci sono tre difensori da considerare: uno tra i più affidabili, un elemento che ha dimostrato continuità e una scommessa che potrebbe sorprendere. Questi giocatori sono stati scelti in base alle loro prestazioni recenti e alle possibilità di contribuire con clean sheet o bonus. La scelta può fare la differenza per la formazione di questa giornata.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Escludendo una sola partita saltata per squalifica, Pierre Kalulu (fantamedia 6,4) ha giocato tutte le restanti trentaquattro gare di Serie A dal 1' e senza mai essere sostituito. Centrale nell'assetto tattico di Spalletti, l'ex Milan ha collezionato una sola pagella insufficiente nelle ultime tredici: quella dello scorso turno contro il Verona.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata CONSIGLI FANTACALCIO 32° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND! Notizie correlate Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 27ª giornataLa Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 27ª giornata. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata; Consigli Fantacalcio 35ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare. Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 29ª giornataProtagonista fin qui in campionato con tre gol e tre assist, Leonardo Spinazzola (fantamedia 6,7) si sta rivelando di partita in partita una spina nel fianco per gli avversari. Titolare in otto delle ... gazzetta.it Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Mancini. Wesley. Hermoso. Tre difensori, tre gol. La Roma ha archiviato la pratica Fiorentina in 34 minuti. Poi è arrivato il 4 a 0 di Pisilli, quando la partita era già un discorso chiuso. Non c’è stata storia. Una partita dominata in lungo e in largo dalla Roma. Non - facebook.com facebook