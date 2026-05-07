Nella 36ª giornata di campionato, tre attaccanti si distinguono come scelte essenziali per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore considerato tra i migliori di stagione, di un’altra presenza affidabile e di una scommessa che potrebbe portare punti preziosi. La loro presenza in formazione può fare la differenza, anche se le scelte finali dipenderanno dalle formazioni ufficiali e dagli ultimi aggiornamenti.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Terzo nella classifica marcatori alle spalle solamente di Lautaro Martinez (16 gol) e Thuram (13), Tasos Douvikas (fantamedia 7,2) con le sue dodici reti si è rivelato un top di questa stagione di Serie A. Titolare in nove delle ultime undici e utilizzato da Fabregas - tra panchine e presenze dal 1' - in ognuna delle trentacinque gare stagionali giocate fin qui, il greco può anche vantare un assist all'attivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata

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