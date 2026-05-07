Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 36ª giornata
Nella 36ª giornata di campionato, tre attaccanti si distinguono come scelte essenziali per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore considerato tra i migliori di stagione, di un’altra presenza affidabile e di una scommessa che potrebbe portare punti preziosi. La loro presenza in formazione può fare la differenza, anche se le scelte finali dipenderanno dalle formazioni ufficiali e dagli ultimi aggiornamenti.
La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 36ª giornata. Si parte venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Napoli e Bologna in programma al Maradona alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Terzo nella classifica marcatori alle spalle solamente di Lautaro Martinez (16 gol) e Thuram (13), Tasos Douvikas (fantamedia 7,2) con le sue dodici reti si è rivelato un top di questa stagione di Serie A. Titolare in nove delle ultime undici e utilizzato da Fabregas - tra panchine e presenze dal 1' - in ognuna delle trentacinque gare stagionali giocate fin qui, il greco può anche vantare un assist all'attivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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