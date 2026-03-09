Decreto Sicurezza discrimina lavoratori del trasporto pubblico locale serve intervento immediato Sos della Faisa Cisal

La Faisa Cisal ha inviato una lettera ai vertici della regione Sicilia, compresi il presidente e il vicepresidente, e agli assessori alle infrastrutture e alla mobilità. Nel documento, si evidenzia come il Decreto Sicurezza penalizzi i lavoratori del trasporto pubblico locale, sottolineando la necessità di un intervento immediato. La questione riguarda le condizioni dei lavoratori coinvolti nella gestione del trasporto pubblico nella regione.

Il sindacato chiede alla Regione Sicilia di estendere le tutele previste per il personale ferroviario. Moschella: "Non ci sono più tempi da perdere, la sicurezza deve essere totale" Il provvedimento prevede misure di protezione contro aggressioni rivolte esclusivamente al personale ferroviario, escludendo invece chi opera nel Trasporto Pubblico Locale (TPL). Secondo il segretario regionale Faisa Cisal, Romualdo Moschella, questa esclusione è «fortemente discriminatoria e inaccettabile», poiché i lavoratori del TPL affrontano rischi analoghi e contatti quotidiani con l’utenza. Moschella ricorda inoltre che già nel marzo 2025, presso il... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

