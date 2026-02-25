Agevolazioni per pensionati invalidi e studenti | ok del Comune al piano per il trasporto pubblico locale

L'assessore Grasso: "Con questo provvedimento l’amministrazione comunale conferma la volontà di garantire un accesso il più possibile ampio ed equo al servizio" Via libera della giunta comunale al piano di agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale. Il piano, proposto dall'assessore Nicola Grasso e sulla base dell’istruttoria condotta dalla ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale, individua come categorie di beneficiari pensionati a basso reddito under 65, persone over 65, invalidi civili e del lavoro, studenti di scuola media e universitari. Entro il limite degli stanziamenti di bilancio destinati alle agevolazioni tariffarie, che per il 2026 ammontano a circa un milione e duecentomila euro, l’Amtab potrà quindi erogare abbonamenti a tariffa agevolata in favore di alcune categorie speciali individuate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

