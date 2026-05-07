Il deputato del Partito Democratico ha commentato le recenti dichiarazioni del Governo e della Giunta regionale riguardo alle infrastrutture nel Lazio. Secondo quanto riferito, i nuovi commissari annunciati sono stati nominati, ma molte delle opere citate erano già sotto gestione di commissari da diversi anni. L’intervento si concentra sulla mancanza di risorse effettive per portare avanti i progetti, nonostante le promesse di interventi urgenti.

“Il Governo Meloni e la Giunta Rocca continuano a fare propaganda sulle infrastrutture del Lazio annunciando nuovi commissari straordinari, ma la verità è che molte delle opere citate erano già commissariate da anni. Non siamo davanti a una svolta, ma semplicemente a un avvicendamento di nomi, mentre il vero problema continua ad essere ignorato: mancano le risorse necessarie per realizzare le opere” dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale e responsabile mobilità e infrastrutture della segreteria del Partito Democratico del Lazio. “La linea ferroviaria Roma-Pescara, ad esempio, era già commissariata dal 2021 nell’ambito del piano straordinario avviato dal Governo Draghi per accelerare le grandi opere.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti. Valeriani (PD): “Il grande bluff di Meloni e Rocca, cambiano i commissari ma non ci sono le risorse”

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