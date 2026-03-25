Regione Valeriani PD | Tribunale boccia un’altra nomina del Presidente Rocca

Il Tribunale di Roma ha respinto un’altra nomina effettuata dal Presidente della Regione e ha condannato l’ente pubblico a pagare un risarcimento di 65 mila euro. Questa decisione si aggiunge a quattro casi simili in cui le nomine sono state annullate dal tribunale. La sentenza riguarda una nomina di cui si è discusso in ambito regionale.

“E siamo a quattro! Il Tribunale di Roma boccia un’altra nomina del presidente Rocca e condanna la Regione a un risarcimento di 65.000 euro” dichiara Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Trasparenza. “Dopo i casi della direzione regionale Protezione civile e di quella Agricoltura, passando per la contestata direzione generale del Sant’Alessio, ora arriva un altro incarico nel settore sanitario assegnato con una procedura giudicata illegittima. Il presidente Rocca non può più sottrarsi davanti a un metodo che mette a rischio il corretto funzionamento della macchina amministrativa regionale: auspichiamo un suo intervento immediato – conclude Valeriani – per ripristinare la piena legalità e restituire serenità e fiducia all’istituzione regionale”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Regione. Valeriani (PD): “Tribunale boccia un’altra nomina del Presidente Rocca” Articoli correlati Regione Lazio, bufera su un’altra nomina illegittima: Tribunale del Lavoro la condanna a pagare 65mila euroIl tribunale del lavoro riconosce come immotivata la nomina di un altro dirigente e dispone il risarcimento per il candidato escluso. Trasporto aereo: Valeriani (Pd), Rocca intervenga su governo per far rispettare diritti passeggeriIl nuovo regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei è stato approvato dal Parlamento europeo, ma continua a rimanere inspiegabilmente...