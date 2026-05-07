Trasporti Pellegrino Mastella lancia ‘Officina delle Aree Interne’ | Il Sannio non chiede assistenza ma opportunità

Da Benevento è partito il nuovo progetto intitolato “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, un’iniziativa che mira a coinvolgere la comunità locale sui temi dello sviluppo e delle infrastrutture nel Sannio e nelle zone interne della Campania. Il responsabile del progetto ha sottolineato che il territorio non chiede assistenza, ma opportunità di crescita e sviluppo.

Prende il via da Benevento il percorso di “Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, il progetto di confronto territoriale dedicato ai grandi temi che interessano il Sannio e le aree interne della Campania. Il primo appuntamento, ospitato al Teatro De La Salle, è stato dedicato al tema dei trasporti, individuato come nodo strategico per lo sviluppo del territorio, tra infrastrutture carenti, mobilità quotidiana e collegamenti ancora insufficienti. “Le aree interne vivono una condizione di isolamento che non è più accettabile. Un isolamento che alimenta il decremento demografico, che spinge i giovani ad andare via, che indebolisce il tessuto economico”, ha dichiarato Mastella nel corso del suo intervento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporti, Pellegrino Mastella lancia ‘Officina delle Aree Interne’: “Il Sannio non chiede assistenza ma opportunità” Notizie correlate Leggi anche: Sannio, al via “Officina delle Aree Interne” Unimpresa Irpinia-Sannio lancia il Patto per lo sviluppo delle aree interneUnimpresa Irpinia Sannio annuncia l’avvio del “Patto per lo Sviluppo delle Aree Interne”, un’iniziativa che si propone di avviare un percorso stabile... Aggiornamenti e dibattiti Linea Salerno-Avellino-Benevento, interrogazione del consigliere regionale MastellaIl consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al vicepresidente della Giunta regionale ... ntr24.tv Regione Campania, a Pellegrino Mastella la vicepresidenza di una Commissionell presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha insediato le Commissioni consiliari presso il Consiglio regionale della Campania. Il Consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa ... ilmattino.it