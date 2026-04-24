sannio al via officina delle aree interne

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 16.30, presso il Teatro “De la Salle”, con il Cantiere #1 – Trasporti, dal titolo “Collegare il Sannio: infrastrutture, isolamento, mobilità quotidiana”. Un tema centrale per il futuro del territorio, che sarà affrontato attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, tecnici e stakeholder locali. Dopo l’introduzione del consigliere Mastella, il confronto sarà moderato dal giornalista Claudio Coluzzi e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del sindaco di...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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