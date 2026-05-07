Transizione ecologica Sono in arrivo 4,5 milioni di euro

Nell’ambito del Programma Regionale ‘Pr Toscana Fesr 2021-2027’, sono stati assegnati oltre 4,5 milioni di euro di finanziamenti destinati alla gestione dei rifiuti e alla transizione ecologica nella Media Valle del Serchio e in Garfagnana. Questi fondi sono stati approvati per sostenere interventi specifici nelle due aree, mirando a migliorare i servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili.

Oltre 4,5 milioni di euro di finanziamenti in Valle del Serchio nell’ambito del Programma Regionale ‘Pr Toscana Fesr 2021-2027’; sono destinati alla gestione dei rifiuti e alla transizione ecologica nella Media Valle del Serchio e in Garfagnana. Lo ha annunciato in queste settimane Vittorio Salotti, presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale della Toscana, sottolineando come si tratti di interventi strategici che interesseranno il territorio e che, grazie a questi finanziamenti di Regione Toscana, non confluiranno nei Pef-Piani Economico Finanziari dei Comuni e pertanto non incideranno sulla tariffa Tari a carico dei cittadini e imprese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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