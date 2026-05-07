Transizione ecologica Sono in arrivo 4,5 milioni di euro

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del Programma Regionale ‘Pr Toscana Fesr 2021-2027’, sono stati assegnati oltre 4,5 milioni di euro di finanziamenti destinati alla gestione dei rifiuti e alla transizione ecologica nella Media Valle del Serchio e in Garfagnana. Questi fondi sono stati approvati per sostenere interventi specifici nelle due aree, mirando a migliorare i servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti e promuovere pratiche più sostenibili.

Oltre 4,5 milioni di euro di finanziamenti in Valle del Serchio nell’ambito del Programma Regionale ‘Pr Toscana Fesr 2021-2027’; sono destinati alla gestione dei rifiuti e alla transizione ecologica nella Media Valle del Serchio e in Garfagnana. Lo ha annunciato in queste settimane Vittorio Salotti, presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale della Toscana, sottolineando come si tratti di interventi strategici che interesseranno il territorio e che, grazie a questi finanziamenti di Regione Toscana, non confluiranno nei Pef-Piani Economico Finanziari dei Comuni e pertanto non incideranno sulla tariffa Tari a carico dei cittadini e imprese.🔗 Leggi su Lanazione.it

transizione ecologica sono in arrivo 45 milioni di euro
© Lanazione.it - Transizione ecologica. Sono in arrivo 4,5 milioni di euro

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Leggi anche: Fondo staff house: i primi 54 milioni per finanziare la transizione digitale ed ecologica del turismo

I lavori green sono ben pagati ma più precari, le disuguaglianze della transizione ecologicaQuando si parla di “green job”, il quadro che emerge sembra semplice: il futuro del lavoro è verde, ecologico, sostenibile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La transizione ecologica della moda è vera se coinvolge la classe lavoratrice; Transizione ecologica. Sono in arrivo 4,5 milioni di euro; La transizione ecologica passa per il sociale: ecco le linee guida; Come si fa la transizione ecologica in condominio? Una guida per amministratori e cittadini.

transizione ecologica sono inTransizione ecologica. Sono in arrivo 4,5 milioni di euroOltre 4,5 milioni di euro di finanziamenti in Valle del Serchio nell’ambito del Programma Regionale ‘Pr Toscana Fesr 2021-2027’; sono destinati alla gestione dei rifiuti e alla transizione ecologica ... lanazione.it

Overshoot Day, Confeuro: Italia in crisi. Transizione ecologica non è più opzione(ASI) Poche ore fa è scattato l’Overshoot Day dell’Italia. In sostanza, il nostro Paese ha già consumato le risorse naturali che è in grado di rigenerare in un anno intero, segnando peraltro un peggi ... agenziastampaitalia.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.