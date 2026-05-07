Transizione e autonomia Simest guida le imprese

Negli ultimi anni, il tema dell'energia ha assunto un ruolo di primo piano, coinvolgendo aspetti ambientali, economici e geopolitici. In questo contesto, Simest sta sostenendo le imprese italiane nel processo di transizione verso fonti di energia più autonome e sostenibili. La strategia dell'azienda si concentra su iniziative di supporto e finanziamenti per favorire lo sviluppo di progetti legati all’energia, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di autonomia delle imprese sul mercato.

Negli ultimi anni il tema dell’ energia è diventato centrale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e geopolitico. Le crisi internazionali, l’aumento dei costi energetici e la crescente instabilità dei mercati stanno incidendo direttamente sulle scelte industriali delle imprese, imponendo una revisione profonda delle strategie di investimento e sviluppo. In questo contesto, la transizione ecologica e digitale si è trasformata in una leva concreta di competitività: investire in efficientamento energetico, innovazione tecnologica e sostenibilità significa rafforzare la resilienza dell’impresa, ridurre l’esposizione ai rischi esterni e migliorare il posizionamento sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Transizione e autonomia. Simest guida le imprese Notizie correlate Simest: finanziamento agevolato per le imprese italiane sui mercati esteriNel quadro di una competizione globale sempre più intensa, l’apertura ai mercati internazionali costituisce per molte imprese italiane un passaggio... Lombardia: accordo tra Cdp, Simest, Sace e Regione per spingere le imprese sui mercati esteriMilano, 30 aprile 2026 - "La Lombardia si conferma la prima regione italiana per export, con una quota pari a circa il 26% delle esportazioni... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Transizione e autonomia. Simest guida le imprese; Simest: più incentivi per su Digitalizzazione e Green, ecco tutte le novità. Internazionalizzazione imprese lombarde: CDP, SIMEST, SACE e Regione Lombardia insiemeRafforzare l’ecosistema del tessuto imprenditoriale lombardo garantendo un supporto concreto all’internazionalizzazione grazie a una gamma ... teleborsa.it Simest, nel 2025 attivati investimenti per 10 miliardi. Rafforzare l’export è una prioritàMILANO – Una spinta verso l’estero che vale oltre 10 miliardi di euro. A tanto ammontano gli investimenti attivati nel 2025 da Simest, società per l’internazionalizzazione delle imprese italiane del ... repubblica.it Per accelerare nella transizione energetica servono capitali importanti. Tra il 2016 e il 2020 sono stati investiti 2.000 miliardi di dollari l’anno, ma «dobbiamo arrivare a 5.000 miliardi entro il 2030», ha affermato Manuela Mazzoleni durante seconda giornata de - facebook.com facebook Rendere la transizione energetica un percorso concreto per imprese e territori: è questo l’obiettivo dell’accordo strategico triennale siglato tra #GruppoHera e #Saipem, per sviluppare soluzioni integrate orientate alla riduzione delle emissioni, all’efficienza e x.com