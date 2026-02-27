Simest | finanziamento agevolato per le imprese italiane sui mercati esteri

Simest ha annunciato un nuovo finanziamento agevolato rivolto alle imprese italiane che intendono espandersi sui mercati esteri. Il programma mira a supportare le aziende nel loro percorso di internazionalizzazione, offrendo strumenti finanziari a condizioni vantaggiose. La misura si inserisce in un quadro di iniziative volte a favorire la presenza delle imprese italiane all’estero e a rafforzare la loro competitività globale.

Nel quadro di una competizione globale sempre più intensa, l’apertura ai mercati internazionali costituisce per molte imprese italiane un passaggio strategico di crescita e diversificazione. Per agevolare questi percorsi, il sistema pubblico prevede strumenti finanziari specifici volti a contenere il rischio degli investimenti e a sostenere l’avvio di nuove iniziative commerciali all’estero. Tra questi si colloca il finanziamento agevolato per l’inserimento nei mercati esteri, concepito per supportare le aziende nelle fasi di ingresso e consolidamento fuori dai confini nazionali. Il finanziamento agevolato per l’inserimento nei mercati esteri gestito da SIMEST rientra tra gli interventi pubblici dedicati all’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Fondo 39481. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Regione, pubblicato l'avviso del piano fiere e mercati: "Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri"Le azioni previste includono attività di scouting, incontri B2B, servizi di orientamento e campagne di comunicazione.

SIMEST lancia la «Misura Stati Uniti»: 300 milioni per sostenere le imprese italiane in AmericaSIMEST mette in campo oltre 300 milioni di euro per aiutare le imprese italiane a investire e crescere negli Stati Uniti.

Argomenti discussi: Legge di Bilancio 2026: una panoramica tecnica sulle agevolazioni per le imprese.

Simest: al via i finanziamenti per il mercato indianoApre dal 16 settembre 2025 lo sportello della nuova misura Simest Affiancamento strategico per il mercato indiano, istituita dal decreto Economia (D.L. n. 95/2025). Possono presentare domanda le ... ipsoa.it

India, dal 16 settembre nuovi finanziamenti agevolati per le imprese: ecco come accederviDal 16 settembre le imprese italiane in India potranno accedere a un nuovo assist previsto dall’ultimo decreto Economia. Si tratta di uno strumento ad hoc targato Simest e denominato Affiancamento ... ilsole24ore.com