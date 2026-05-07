Tramvia ENAC dà parere favorevole al progetto definitivo della linea Peretola–Sesto Fiorentino
L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha espresso un parere favorevole sul progetto definitivo della linea 2 della tramvia, che collega Peretola a Sesto Fiorentino. Questo rappresenta l’ultimo passaggio richiesto prima dell’approvazione ufficiale del progetto. La decisione si aggiunge alle verifiche già completate e permette di procedere con le fasi successive di realizzazione.
È stato acquisito anche il parere di ENAC, ultimo passaggio necessario per l’approvazione del progetto definitivo della tramvia, linea 2.2, dall’aeroporto di Peretola al centro di Sesto Fiorentino. La Regione Toscana potrà ora avviare le procedure per la gara di appalto integrato, con l’obiettivo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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