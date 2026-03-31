La Luna Rosa nel cielo di aprile | tra gli imperdibili eventi astronomici anche le stelle cadenti

Ad aprile, il cielo serale si anima con l’evento della Luna Rosa, visibile in diverse fasi durante il mese. Parallelamente, sono previste delle piogge di stelle cadenti, che si verificano a intervalli regolari e sono osservabili senza particolari strumenti. Questi fenomeni sono stati registrati dagli osservatori astronomici e sono visibili a occhio nudo in alcune notti chiare di primavera.

Luna Rosa, stelle cadenti, baci stellari. Ad aprile il cielo di primavera è pronto a regalare imperdibili spettacoli agli astrofili. Qui trovate le date, segnalate da meteo.it, da segnare in agenda per essere pronti a guardare all'insù. Giovedì 2 aprile il primo grande evento astronomico. Il plenilunio è quello noto come "Luna Rosa". Questo non significa che vedremo il nostro satellite di quel colore ma il nome è stato dato dai nativi americani perché in quel periodo fiorisce un particolare tipo di muschio selvatico, una pianta che ricorda l’ortensia, dai caratteristici fiori rosa. A risvegliarsi sotto la luce della Luna è la natura che diventa un simbolo di rinascita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Luna Rosa arriva nel cielo di aprile: anche le stelle cadenti tra gli imperdibili eventi astronomici Leggi anche: Cielo di aprile 2026, dalla Luna Rossa alle stelle cadenti: gli eventi astronomici più interessanti Altri aggiornamenti su Luna Rosa Temi più discussi: Perché la luna rosa di aprile è così particolare e come e quando osservarla al meglio?; Benvenuta Luna Rosa, tra pochi giorni la prima luna piena di primavera che annuncia la Pasqua; La luna rosa del 1° aprile 2026: la Pink Moon di primavera che incanta il cielo; Calendario lunare di aprile 2026: ecco quando vedere la Luna Rosa. La Luna Rosa nel cielo di aprile: tra gli imperdibili eventi astronomici anche le stelle cadentiLuna Rosa, stelle cadenti, baci stellari. Ad aprile il cielo di primavera è pronto a regalare imperdibili spettacoli agli astrofili. Qui trovate le date, segnalate da meteo.it, da segnare in agenda pe ... novaratoday.it Occhi al cielo tra l’1 e il 2 aprile per la Luna Rosa, il magico spettacolo prima di PasquaSarà rosa la Luna piena questo mese. La Luna Rosa è la prima Luna piena della primavera boreale. Raggiungerà il momento di massima illuminazione il 2 aprile alle 4.11 (ora italiana) a una distanza d ... targatocn.it Domani il cielo ci regalerà la prima Luna Piena di primavera Nonostante il nome suggestivo, non vedremo un disco color confetto fluttuare tra le stelle. La Luna Rosa deve il suo nome alla tradizione dei nativi americani, che scelsero questo termine per celeb - facebook.com facebook La Luna Rosa di aprile 2026 è in arrivo: è lei a decidere la data della #Pasqua da 1.700 anni. Articolo di Lorenzo Pasqualini . x.com