La Luna Rosa arriva nel cielo di aprile | anche le stelle cadenti tra gli imperdibili eventi astronomici

Ad aprile, il cielo di primavera si anima con diversi eventi astronomici. Si prevede l’osservazione della Luna Rosa, un fenomeno naturale che si verifica nel mese, e la presenza di stelle cadenti visibili in alcune sere. Questi avvenimenti rappresentano occasioni di interesse per gli appassionati di astronomia, che potranno ammirare lo spettacolo delle luci che attraversano il cielo notturno.

Luna Rosa, stelle cadenti, baci stellari. Ad aprile il cielo di primavera è pronto a regalare imperdibili spettacoli agli astrofili. Qui trovate le date, segnalate da meteo.it, da segnare in agenda per essere pronti a guardare all'insù. Giovedì 2 aprile il primo grande evento astronomico. Il plenilunio è quello noto come "Luna Rosa". Questo non significa che vedremo il nostro satellite di quel colore ma il nome è stato dato dai nativi americani perché in quel periodo fiorisce un particolare tipo di muschio selvatico, una pianta che ricorda l’ortensia, dai caratteristici fiori rosa. A risvegliarsi sotto la luce della Luna è la natura che diventa un simbolo di rinascita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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