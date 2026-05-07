Tram | riaprono lo svincolo della tangenziale e il sottopasso della ferrovia

Il prossimo 15 maggio sarà riaperto lo svincolo 6 della tangenziale, chiuso per lavori legati alla linea del tram verde. Contestualmente, tornerà accessibile anche il sottopasso della ferrovia, anch'esso soggetto a interventi di riqualificazione. Questi interventi rappresentano una fase conclusiva delle attività di cantiere che riguardano il progetto di completamento della linea tranviaria, attualmente in via di finalizzazione.

Ci sono diverse novità per quanto riguarda i cantieri del tram, i quali si avviano alla conclusione. Il prossimo 15 maggio, finalmente, i lavori della linea verde permetteranno la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale.Linea verdeContestualmente riaprirà il sottopasso tranviario nel tratto di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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