tram bologna il video in timelapse della costruzione del sottopasso in via di corticella

Un video in timelapse mostra la costruzione del sottopasso in via di Corticella a Bologna. Il progetto prevede l'installazione di un monoblocco in cemento da 3.400 tonnellate, che viene costruito e spostato nel corso dei lavori. L’intervento riguarda il sistema di trasporto pubblico cittadino e coinvolge operai e macchinari specializzati. La fase di realizzazione si svolge nel rispetto dei tempi previsti.

Bologna, 18 marzo 2026 – Un monoblocco in cemento da 3.400 tonnellate, costruito e spostato con pompe e martinetti: eccolo il nuovo sottopasso ferroviario lungo via di Corticella sotto al quale passeranno la doppia rotaia del tram della linea verde, due corsie per il traffico ‘normale’ e, protetti da una paratia di cemento, ciclabili e marciapiedi. Bologna conferma la 'Città 30': dov’è il nuovo limite e cosa cambia rispetto a prima Cosa succede adesso. Entro la mattina di giovedì 19 marzo, le squadre di Rfi riposizioneranno le rotaie dei treni che passano sopra al ponte per potere così garantire la ripresa regolare della circolazione ferroviaria delle merci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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