Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, coinvolgendo una moto Ducati e un'auto Mercedes. La collisione ha causato il decesso di un motociclista, di circa 40 anni, conosciuto per il suo interesse per i viaggi e la fotografia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la collisione tra la Ducati e la Mercedes?. Chi era il motociclista appassionato di viaggi e fotografia?. Perché la dinamica dell'impatto è stata così violenta al chilometro 41?. Quali sono le reazioni della comunità di Cori dopo la tragedia?.? In Breve Lunedì 4 maggio incidente avvenuto al chilometro 41,600 della carreggiata esterna del GRA. Conducente della Mercedes Classe A coinvolta nell'impatto risulta illeso. Comunità di Cori e Giulianello esprimono profondo cordoglio per la vittima. Tiziano Trifelli era un appassionato motociclista con una passione per le Kawasaki. Lunedì 4 maggio un violento impatto sul Grande Raccordo Anulare ha strappato la vita a Tiziano Trifelli, quarantenne originario di Giulianello che viaggiava su una Ducati Panigale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragico scontro sul GRA sul Grande Raccordo: muore un motociclista

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