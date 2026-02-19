Incidente sul raccordo anulare scontro mortale tra auto e moto | morto un motociclista traffico in tilt

Un grave incidente sul raccordo anulare di Roma ha causato la morte di un motociclista. Lo scontro tra un’auto e una moto si è verificato sulla corsia esterna, vicino allo svincolo per Ostiense. La vittima, un uomo alla guida della moto, è stata immediatamente soccorsa ma non ce l’ha fatta. L’incidente ha provocato lunghe code e disagi al traffico, che si sono protratti per diverse ore. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha chiuso temporaneamente alcune corsie.

