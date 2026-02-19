Un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato la morte di un motociclista giovedì alle 7:00. La collisione si è verificata tra le uscite 25 e 26, bloccando completamente la carreggiata. L’automobilista coinvolto ha perso il controllo del veicolo, provocando l’incidente fatale. Le forze dell’ordine sono intervenute subito sul posto, mentre il traffico si è subito accumulato in tutta la zona. La strada rimane ancora chiusa mentre si svolgono i rilievi. La viabilità locale si è notevolmente rallentata.

Un uomo è deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 7:00 di giovedì 19 febbraio 2026, al chilometro 58 (tra l'uscita 25 Laurentina e l'uscita 26 Via Pontina-Eur) del Grande Raccordo Anulare di Roma. Per cause ancora da accertare la vittima sarebbe caduta dal suo motociclo, rovinando sull'asfalto, per poi essere travolta da una vettura (il cui conducente non è riuscito a schivarla) in transito. Inutile l'intervento dell'elisoccorso: il motociclista ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, per i rilievi di rito e la gestione del traffico, e il personale Anas, per il ripristino della sede stradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: morto un motociclista, traffico in tilt

Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltUn grave incidente sul raccordo anulare di Roma ha causato la morte di un motociclista.

Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tiltUn incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma ha causato un morto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.