Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 12, quando un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente, un uomo di circa trent’anni, non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificano eventuali problemi tecnici del veicolo o altre cause che possano aver contribuito alla perdita di controllo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il furgone a uscire di strada con tale violenza?. Quali fattori tecnici hanno causato la perdita di controllo del mezzo?. Perché quel tratto della Statale 12 è considerato così pericoloso?. Cosa hanno scoperto i carabinieri durante i rilievi sul luogo dello schianto?.? In Breve Soccorsi di ambulanze e vigili del fuoco di Calliano tentano inutilmente la rianimazione.. Carabinieri della compagnia di Rovereto coordinano i rilievi tecnici sul luogo.. Indagini sulla Statale 12 valutano la sicurezza dei margelli vicino alla rotatoria.. L'incidente è avvenuto mercoledì 6 maggio nei pressi della frazione di Nomi.. Il trentaduenno Khalid Moukolis, residente a Trento, ha perso la vita mercoledì 6 maggio dopo che il suo piccolo furgone si è schiantato contro un muro sulla Statale 12, nei pressi di Calliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Statale 12: furgone contro un muro, muore un trentenne

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